قتيلان في إطلاق نار أمام معبد يهودي بألمانيا

قُتل شخصان على الأقل وأصيب عدد غير معروف، ظهر الأربعاء، في حادث إطلاق نار أمام معبد يهودي بمدينة هالة، شرقي ألمانيا.

ووفق ما نقلته صحيفة بيلد الألمانية، فإن شخصا فتح النار على المارة أمام معبد يهودي في مدينة هالة؛ ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص.

كما ألقى المهاجم قنبلة يدوية في المكان، وفق المصدر ذاته.

وبحسب شهود عيان، فإن المهاجم فتح النار من سلاح متعدد الطلقات "رشاش" على المارة بشكل مفاجئ بعد ظهر اليوم، قبل أن يهرب باتجاه مدينة ليبزغ "شرق".

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وطالبت الشرطة الألمانية سكان مدينة هالة بالبقاء في منازلهم أو في أماكن آمنة، حسب الصحيفة ذاتها.

وقبل ساعات، أعلنت السلطات الألمانية شنها حملة مداهمات في 4 ولايات ضد عدد من المنتمين إلى اليمين المتطرف على خلفية خطابات تهديد إلكترونية أرسلت إلى مساجد ومقار أحزاب ومؤسسات إعلامية.

وقال الادعاء العام بمدينة ميونيخ (عاصمة بافاريا) والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية بالولاية، الأربعاء، إن الشرطة نفذت حملة مداهمات وتفتيش لـ7 عقارات في بافاريا وبادن فورتمبرج وتورينغن وسكسونيا.

وتشمل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا، النازيين الجدد، وحركة مواطني الرايخ، وحركة بغيدا المعادية للإسلام، والدم والشرف والمعركة 18 (الذراع المسلحة لتنظيم الدم والشرف).

وجميع هذه التنظيمات معادية للمهاجرين وترفض النظام الألماني بشكله الحالي ولا تعترف سوى بالإمبراطورية الألمانية التي أسسها أدولف هتلر وانهارت بنهاية الحرب العالمية الثانية.

وبصفة عامة، يبلغ عدد المنتمين إلى كل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا مجتمعة 25 ألف شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية.