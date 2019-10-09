خامنئي: صنع القنابل النووية واستخدامها حرام شرعا

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المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء إن بلاده لم تسع مطلقا إلى صنع أو استخدام الأسلحة النووية، التي تحرمها الشريعة الإسلامية، وذلك على الرغم من امتلاكها تكنولوجيا نووية. ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله "صنع وتخزين القنابل النووية خطأ واستخدامها حرام... وإيران تتجنبها تماما رغم أننا نمتلك تكنولوجيا نووية". ونفت إيران مرارا السعي مطلقا لصنع قنبلة نووية.

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