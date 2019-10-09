الان تتابع أمريكي وبريطاني وياباني يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ستكهولم- الخليج 365: أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم اليوم الأربعاء فوز الأمريكي جون بي جودإناف. والبريطاني ستانلي ويتينجهام والياباني أكيرا يوشينو بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019 لتطويرهم بطاريات الليثيوم أيون القابلة للشحن.

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