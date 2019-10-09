تايمز: جونسون مهدد بتمرد مجلس الوزراء

الأربعاء 9 أكتوبر 2019
قالت صحيفة " ذا تايمز" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مهدد بتمرد داخل مجلس الوزراء بسبب الاستياء في المجلس من سياسته حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحسب الصحيفة البريطانية، يوجد خمسة وزراء مرشحين للاستقالة ويرفضون، وفق الصحيفة، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق. وذكرت الصحيفة أن الوزراء المرشحين للقفز من مركب جونسون هم جوليان سميث وزير شؤون أيرلندا الشمالية، ووزيرة الثقافة نيكي مورغان، ووزير العدل روبرت بوكلاند، ووزير الصحة ماك هانكوك، إضافةً إلى النائب العام جيوفري كوكس، أهم مستشار قانوني للحكومة. وقالت الصحيفة إن كبير مستشاري جونسون، دومينيك كامينغز، الذي يعتقد أنه يتبنى موقفاً لا هوادة فيه من الخروج، تعرض لانتقادات حادة في جلسة ساخنة لمجلس الوزراء. وحسب الصحيفة حذر وزير من خروج "عدد كبير جداً" من النواب المحافظين من الحزب إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق. يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني يخطط لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وفي ظل مساعي بريطانيا والاتحاد للتوصل لاتفاق قبل القمة الأوروبية المقررة في أواخر الأسبوع المقبل.
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