فرنسا: القبض على ألمانية تحولت إلى الإسلام لصلتها بالإرهاب

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

قبضت السلطات الفرنسية على ألمانية تحولت إلى الإسلام للاشتباه في صلتها بالإرهاب. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء، القبض على المرأة في فرنسا في الأسبوع الماضي. وحسب بيانات إذاعة جنوب غرب ألمانيا، كانت المرأة في طريقها إلى باريس لمقابلة صديق عندما تصدى لها المحققون، مضيفة أنها كانت على اتصال في الماضي بإسلاميين متطرفين في ألمانيا في محيط مسؤول تنظيم داعش في ألمانيا "أبو ولاء"، الذي يُحاكم في تسيله الألمانية بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. ولم يعلق الادعاء العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب على الواقعة حتى الآن. وحسب تقرير إذاعة جنوب غرب ألمانيا، كانت السيدة محل تحقيقات بسبب تحويلها أموال إلى حساب "أبو ولاء". وأوضحت الإذاعة استناداً إلى بيانات الادعاء العام في دوسلدورف الألمانية أنه تم وقف إجراء هذا التحويل. وبحسب بيانات المصادر الأمنية، قبض على الألمانية يوم الثلاثاء قبل الماضي.

