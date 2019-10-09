العراق: الساعدي قيد الإقامة الجبرية

الأربعاء 9 أكتوبر 2019
نقل موقع "جنوبية" الإخباري اللبناني، عن مصادر مقربة متطابقة أن رئيس أركان قوة مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي يقبع تحت الإقامة الجبرية منذ انطلاق الاحتجاجات في 1 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري. وأوضحت المصادر، أن السلطات العراقية تخشى شعبية الساعدي الواسعة، خاصةً بعد المطالبات الشعبية بإسقاط النظام وتوليه قيادة البلاد. وأكد الصحافي العراقي عطيل الجفال، المتصل بمقربين من الساعدي، المعلومات عن وضع الساعدي في الإقامة الجبرية، وقال: "لا يمكن لشخص إخفاء شعبية الساعدي لدى الشارع العراقي، خاصةً بين الشباب". ويُذكر أن قرار تنحية الساعدي أثار موجة من الغضب الشعبي والسياسي حتى قبل انطلاق الاحتجاجات رسمياً.
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