شكرا لقرائتكم بومبيو: الناقلة الإيرانية فرغت حمولتها في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن حمولة ناقلة النفط الإيرانية تم تفريغها في سوريا.

ودعا بومبيو الاتحاد الأوروبي لتحميل إيران مسؤولية إفراع حمولة ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 في سوريا.

ومطلع الشهر الجاري، قال الوزير الأميركي إنه بالرغم من وعود وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن ناقلة النفط "أدريان داريا 1" لن توصل النفط إلى سوريا، إلا أنها بالفعل تنقل النفط قبالة سواحل سوريا.

Advertisements

وجاء كلام بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أرفق بها صورة بالأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط "أدريان داريا 1" بالقرب من السواحل السورية.

وأضاف الوزير في تغريدته: "هل سيُحمّل العالم إيران المسؤولية إذا ما تم توصيل هذا النفط إلى سوريا؟"

وكانت الناقلة "أدريان داريا1" قد أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال قبالة الساحل السوري مطلع الشهر الماضي والتقطت أقمار صناعية صوراً لها وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية الناقلة "أدريان داريا 1" على قائمتها السوداء. وكانت بريطانيا قد احتجزت الناقلة قبالة جبل طارق في يوليو مدة 40 يوماً لأنها تحمل نفطاً إيرانياً إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.