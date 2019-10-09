أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​أنقرة​ ستعلم الدول المعنية بشأن العملية العسكرية في ​الشمال​ السوري بما في ذلك ​الحكومة السورية​"، مشيراً إلى ان "الارهابيين هم هدفنا الوحيد في شمال سوربا، وهكذا سنساهم بشكل كبير في تأمين وحدة الحدود السورية"، مشدداً على أن "هذا حقنا الناجم عن ميثاق ​الأمم المتحدة​ وقرارات ​مجلس الأمن​، والقانون الدولي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو: سنعلم الدول المعنية بشأن العملية العسكرية شمال سوريا بما بذلك حكومة سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.