رئيس الحكومة التشيكية دعا للتحرك العاجل لمنع الهجوم التركي على سوريا

دعا رئيس ​الحكومة​ التشيكية، أندريه بابيتش، ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "التحرك بشكل سريع لمنع الهجوم العسكري التركي على ​الأراضي السورية​"، محذراً من "تداعيات هذا الهجوم الخطير الذي سيطال الدول الأوروبية"، قائلا "على ​أوروبا​ أن تكون أكثر نشاطا في هذا المجال وأن تسعى إلى حل الوضع"، معتبرا أن "الأولوية يجب أن تعطى للمحادثات ولحل الأزمة في ​سوريا​ بالطريقة السلمية".

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