ترامب: الولايات المتحدة لم يكن عليها أن تكون متواجدة في الشرق الأوسط

علق الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، حول ما تم تداوله عن إعلان ​البيت الأبيض​ أن ​تركيا​ "ستمضي قدماً في عمليتها المخططة منذ فترة طويلة في شمال ​سوريا​ وستكون مسؤولة عن جميع مقاتلي :داعش" الذين تم أسرهم في المنطقة"، قائلا: "القتال بين المجموعات المختلفة استمرت لمئات السنين".

وشدد على أنه "​الولايات المتحدة​ لم يكن عليها أن تكون متواجدة في ​الشرق الأوسط​، نحن أخرجنا جنودنا الخمسين ويجب على تركيا أن تتولى السيطرة على مقاتلي "داعش" المحتجزين الذين رفضت ​أوروبا​ إعادتهم"، معتبرا أن "الحروب الغبية التي لا نهاية لها، بالنسبة لنا، تنتهي".

*ترجمة "النشرة".