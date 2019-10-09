ترامب: الولايات المتحدة لم يكن عليها أن تكون متواجدة في الشرق الأوسط

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول ما تم تداوله عن إعلان البيت الأبيض أن تركيا "ستمضي قدماً في عمليتها المخططة منذ فترة طويلة في شمال سوريا وستكون مسؤولة عن جميع مقاتلي :داعش" الذين تم أسرهم في المنطقة"، قائلا: "القتال بين المجموعات المختلفة استمرت لمئات السنين".
وشدد على أنه "الولايات المتحدة لم يكن عليها أن تكون متواجدة في الشرق الأوسط، نحن أخرجنا جنودنا الخمسين ويجب على تركيا أن تتولى السيطرة على مقاتلي "داعش" المحتجزين الذين رفضت أوروبا إعادتهم"، معتبرا أن "الحروب الغبية التي لا نهاية لها، بالنسبة لنا، تنتهي".
*ترجمة "النشرة".
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