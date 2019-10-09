الحوثيون: وصول سفينة وقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن

أعلنت حركة "أنصار الله" عن "وصول ​السفينة​ ديستا بوشتي المحملة بكمية 9.951 طنا من مادة ​البنزين​ وكمية 11.008 أطنان ديزل، إلى غاطس ميناء ​الحديدة​"، متهمة ​التحالف العربي​ بـ"مواصلة احتجاز 9 سفن أخرى"، موضحةً أنه "وصلت السفينة بعد أن تعرضت للاحتجاز والتأخير عن الوصول إلى ميناء الحديدة بسبب احتجازها عرض البحر من قبل تحالف العدوان لمدة 55 يوما".

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