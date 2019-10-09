رئاسة تركيا: أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين لبحث عملية شرق الفرات

أعلنت ​الرئاسة التركية​ أن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ يجري اتصالا هاتفيا في هذه الأثناء مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ لبحث عملية شرق ​الفرات​ المرتقبة.

وأكد أردوغان لبوتين أن "العملية العسكرية في ​سوريا​ تهدف لإرساء الاستقرار والسلم".

وكانت وكالة "بلومبيرغ" نقلت عن مصدر كردي رسمي أن ​القوات التركية​ بدأت الدخول إلى شمال شرقي سوريا.

بدوره، كشف مدير ​الاتصالات​ بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون عن أن "​الجيش التركي​ سيعبر مع ​الجيش السوري الحر​ الحدود مع سوريا بعد قليل"، مشيرا الى أنه "على المقاتلين ​الأكراد​ هناك أن يحولوا ولاءاتهم وإلا اضطرت ​تركيا​ لمنعهم من تعطيل" مساعيها في التصدي لمقاتلي "​تنظيم داعش​".

من جهتها، حملت ​وزارة الخارجية السورية​ "بعض التنظيمات الكردية مسؤولية ما يحصل نتيجة ارتهانها للمشروع الأميركي"، مشددةً على "حرمة وسيادة وسلامة أراضيها فإنها تجدد التصميم والإرادة على التصدي للعدوان التركي بكافة الوسائل المشروعة".