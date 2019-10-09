الشرطة الالمانية: مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هاله

أكدت ​الشرطة الألمانية​ مقتل عدد من الأشخاص ب​إطلاق نار​، اليوم، في مدينة هاله شرق البلاد، فيما يجري البحث عن مشتبه به.

وأضافت الشرطة المحلية في بيان، "بحسب النتائج الأولية، قتل عدة اشخاص. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن".

وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية ، عبر موقعها الإلكتروني، أن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي.