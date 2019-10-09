أكدت الشرطة الألمانية مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار، اليوم، في مدينة هاله شرق البلاد، فيما يجري البحث عن مشتبه به.
وأضافت الشرطة المحلية في بيان، "بحسب النتائج الأولية، قتل عدة اشخاص. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن".
وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية ، عبر موقعها الإلكتروني، أن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الالمانية: مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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