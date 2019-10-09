الشرطة الالمانية:توقيف شخص على خلفية إطلاق النار أمام معبد يهودي بهاله

أعلنت ​الشرطة الالمانية​ عن "توقيف شخص على خلفية ​إطلاق النار​ أمام معبد يهودي

وكانت الشرطة قد أكدت مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار، اليوم، في مدينة هاله شرق البلاد، فيما يجري البحث عن مشتبه به.

وأضافت الشرطة في بيان، "بحسب النتائج الأولية، قتل عدة اشخاص، نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب، نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن".

وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية ، عبر موقعها الإلكتروني، أن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي.