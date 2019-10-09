أعلن رئيس اتحاد نقابات أصحاب الأفران ​كاظم ابراهيم​، "أنه لا يوجد دولار"، سائلا في حديث تلفزيوني، ان "كيف علينا أن ندفع ب​الدولار​ ونحن نبيع ب​الليرة اللبنانية​؟" واكد ان "الأزمة متفاقمة وستكبر ولا يمكن أن نسكت عن حقنا ."

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نقابة أصحاب الافران: الازمة متفاقمة ولا يمكن ان نسكت عن حقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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