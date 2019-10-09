النشرة: فريق من مراقبي الامم المتحدة يقوم بجولة تفقدية على الخط الازرق

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "فريق من مراقبي ​الامم المتحدة​ يقوم بجولة تفقدية على الخط الازرق في القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​ مستقلا ​مروحية​ تابعة لليونيفيل والتي تنفذ في هذه الاثناء طلعات استشكافية على علو منخفض فوق محور ​الوزاني​ ​العباسية​ تلال فدانة وصولا حتى ​جبل الشيخ​".

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