دريان: قرار الامارات برفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان شجاع

وصف مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ قرار دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ برفع حظر سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان بالشجاع والحكيم والداعم للبنان العربي الهوية والانتماء. واكد ان "هذا القرار له تداعيات إيجابية متعددة وفي طليعتها ثقة ​القيادة​ الإماراتية الرشيدة بلبنان وحكومته وبتعزيز استقراره والاستثمار فيه". وبارك المفتي دريان هذه الخطوة الإماراتية التي شكلت ارتياحا واسعا لدى اللبنانيين جميعا في توطيد العلاقات بين البلدين.

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