الأمن العام: بدء قبول طلبات التعاقد أو تجديده للعام 2019 مع المستشفيات

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ عن بدء قبول طلبات التعاقد أو تجديده للعام 2019 مع ​المستشفيات​، شركات الادوية والاطباء في عياداتهم الخاصة ضمن ​بيروت​ والمناطق بالإضافة الى المؤسسات والمراكز الطبية التالية : مختبرات ( خارج نطاق بيروت الكبرى )، مراكز تصوير شعاعي، علاج فيزيائي، نظارات طبية ومستلزمات طبية على اختلافها.

وطلبت من الراغبين مراجعة مكتب الشؤون الادارية ـ دائرة الشؤون الصحية في المبنى المركزي رقم / 1 / مقابل مبنى ​قصر العدل​ في بيروت او زيارة موقع ​الامن العام​ على شبكة الانترنت للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعاقد: www.general-security.gov.lb