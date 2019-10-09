اهالي صيدا يعانون من سوء الاتصالات الهاتفية عبر الهواتف الخليوية

شكا ابناء مدينة صيدا منذ يومين من سوء الاتصالات الهاتفية عبر الهواتف الخليوية من قبل شركتي "الفا" و"تاش"، حيث يعانون من انقطاع الخدمة بين الحين والاخر، دون ان تصدر الشركتان اي بيان توضيحي، متسائلين عن السبب وراء ذلك وهل هي المزيد من الضغط على الشبكتين او عطل ما.
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