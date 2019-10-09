اشار وزير الاتصالات الاسبق النائب ​نقولا صحناوي​ الى انه "تشرف اليوم بتلبية دعوة النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​"، ولفت في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "اوضح له بعض الامور المتعلقة ب​وزارة الاتصالات​، وقد زودته بما لدي من معطيات ومعلومات، علماً انه سبق لي أن لبيت دعواته سابقا عندما كنت وزيرًا. لا ادعي في هذا السياق أي بطولة، فهذا أقل واجب ممن يتولى الخدمة العامة".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي اعلن تلبية دعوة القاضي ابراهيم: زودته بما لدي من معطيات ومعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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