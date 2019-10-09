لفت المكتب الاعلامي لوزير العمل كميل أبو سليمان إلى انه "انطلاقا من سياسة عصر النفقات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء في موازنة عام 2019، وانسجاماً مع توجه "القوات اللبنانية" الذي طرحته في ورقتها الاقتصادية بضرورة اتخاذ خطوات تقشفية عملية في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، استطاع وزير العمل بعد مفاوضات اجراها مع مالكي مبنى وزارة العمل في المشرفية – الشياح ومبنى المؤسسة الوطنية للاستخدام في الاشرفية تخفيض بدلات الايجار المترتبة على الوزارة".
وفي بيان له، أوضح المكتب أن "ايجار مبنى المؤسسة العامة للاسكان للعام 2019 حسب تخمين وزارة المال هو قرابة 314 مليون ليرة لبنانية، وقد اثمرت جهود ابو سليمان بتخفيضه الى 249 مليوناً وفق عقد الاجار لعامي 2019 و 2020 اي بوفر 65 مليوناً سنوياً ما يعادل 20 في المئة، اما تكاليف ايجار مبنى وزارة العمل لعام 2018 فبلغت 243 مليون ليرة، وقد تمكن ابو سليمان من تخفيضه نحو 9 ملايين ليرة لبنانية اي بنسبة 4 في المئة، كما تم الاتفاق مع مالكي المبنيين على عدم تطبيق مؤشر غلاء المعيشة على بدلات الايجار للعامين 2019-2020 ما حقق وفراً بقيمة 25 مليون ليرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب ابو سليمان: وفر 100 مليون ليرة بايجارات مبنيي الوزارة والمؤسسة الوطنية للاستخدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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