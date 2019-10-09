مكتب ابو سليمان: وفر 100 مليون ليرة بايجارات مبنيي الوزارة والمؤسسة الوطنية للاستخدام

لفت المكتب الاعلامي لوزير العمل ​كميل أبو سليمان​ إلى انه "انطلاقا من ​سياسة​ عصر النفقات المعتمدة من قبل ​مجلس الوزراء​ في موازنة عام 2019، وانسجاماً مع توجه "​القوات اللبنانية​" الذي طرحته في ورقتها الاقتصادية بضرورة اتخاذ خطوات تقشفية عملية في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، استطاع وزير العمل بعد مفاوضات اجراها مع مالكي مبنى ​وزارة العمل​ في المشرفية – ​الشياح​ ومبنى المؤسسة الوطنية للاستخدام في ​الاشرفية​ تخفيض بدلات الايجار المترتبة على الوزارة".

وفي بيان له، أوضح المكتب أن "ايجار مبنى ​المؤسسة العامة للاسكان​ للعام 2019 حسب تخمين ​وزارة المال​ هو قرابة 314 مليون ليرة لبنانية، وقد اثمرت جهود ابو سليمان بتخفيضه الى 249 مليوناً وفق عقد الاجار لعامي 2019 و 2020 اي بوفر 65 مليوناً سنوياً ما يعادل 20 في المئة، اما تكاليف ايجار مبنى وزارة العمل لعام 2018 فبلغت 243 مليون ليرة، وقد تمكن ابو سليمان من تخفيضه نحو 9 ملايين ليرة لبنانية اي بنسبة 4 في المئة، كما تم الاتفاق مع مالكي المبنيين على عدم تطبيق مؤشر غلاء المعيشة على بدلات الايجار للعامين 2019-2020 ما حقق وفراً بقيمة 25 مليون ليرة".