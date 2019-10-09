الجامعة اللبنانية: مجلس الجامعة صوت مجتمعا على النظام الداخلي للاتحاد الوطني للطلاب

علقت الدائرة الإعلامية في رئاسة ​الجامعة اللبنانية​ على ما يتمّ تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن النظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، مفيدةً بان "مجلس الجامعة مُجتمعًا هو من صوّت على كافة بنود النظام المذكور الذي صدر عن رئاسة الجامعة"، موضحةً أن "هدف مجلس الجامعة وهمّه الأساسي كان ولا يزال هو أن يتمكن ​الطلاب​ من إجراء انتخاباتهم بعد انقطاع دام أحد عشر عامًا، ليمارسوا بعد ذلك حقّهم الديمقراطي بتعديل النظام أو وضع النظام الذي يرونه مناسبًا".

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