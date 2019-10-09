آلان عون: لا يجب أن يشكّل أي طرح جديد لقانون الإنتخابات نكسة لما أنجز

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ بعد جلسة ​اللجان المشتركة​ أنه "لا يجب أن يشكّل أي طرح جديد ل​قانون الإنتخابات​ نكسة لما أنجز على صحّة تمثيل كل المكوّنات اللبنانية والذي يبقى الخط الأحمر الوحيد بالنسبة لتكتل لبنان القوي مع الإنفتاح على نقاش أي تحسينات تحت هذا السقف".

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