قتيلان في إطلاق نار وقع في أحد شوارع مدينة هاله الألمانية









اسماء السيد - برلين: أعلنت شرطة هاله أن شخصين قتلا في تبادل لإطلاق النار في أحد شوارع هذه المدينة الألمانية الواقعة في مقاطعة سكسونيا-انهالت، لاذ منفذوه بالفرار.

وقالت الشرطة على تويتر "قتل شخصان بالرصاص في هاله وفقا للمعلومات الأولية. أطلقت عدة عيارات نارية وفر المنفذون المفترضون بعد ذلك في سيارة"، داعية "السكان إلى ملازمة منازلهم".