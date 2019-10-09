تصنيف منظمة المعارض الروسي نافالني "عميلًا أجنبيًا"

اسماء السيد - موسكو: أعلنت وزارة العدل الروسية الأربعاء اعتبار منظمة المعارض الشرس للكرملين الكسي نافالني "عميلً أجنبيًا"، ما سيتيح فرض رقابة مشددة عليها.
وسبق أن قامت هذه المنظمة التي تحمل اسم "صندوق مكافحة الفساد" بالتحقيق في ملفات فساد عدة استهدفت مسؤولين كبارًا في روسيا، وهي أصلًا ملاحقة حاليًا بتهم "تبييض أموال"، وجمّد القضاء حساباتها في أغسطس الماضي.
وكان نافالني قاد تحركًا احتجاجيًا واسعًا قبل الانتخابات المحلية التي جرت في موسكو في سبتمبر الماضي.
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