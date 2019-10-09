شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان": قانون الإدارة المحلية سيخرج للنور بدور الانعقاد الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أن مشروع قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على المجلس لمناقشته فى الجلسات العامة وفقا للموعد الذى يحدده مكتب المجلس.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى وقت سابق وهناك توافق عليه، وأعدت تقريرها بشأنه، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس يتم عرض التقرير مرة أخرى على اللجنة فى بداية دور الانعقاد، مشيرا إلى أن اللجنة متوافقة على مشروع القانون ومستعدة لتلقى أى مقترح لإعادة المداولة بشأن أى مواد فيه، والتقرير سيعرض على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، ليتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته، وليتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالى ويخرج للنور.

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ولفت السجينى، إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها متوافقة على أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، وهذا القانون لابد من تهيئة الظروف والبيئة الحاضنة لتطبيقه.

فى سياق آخر، شهد الاجتماع مطالبة النواب للحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة فى العديد من الملفات، وسرعة حل المشكلات التى تؤرق المجتمع مثل القمامة وانتشار الحيوانات الضالة، وملف الأحوزة العمرانية، ووضع حلول جادة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وفى هذا الصدد اتفقت اللجنة على عقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة، للاستماع إلى ممثلى الحكومة للتعرف على الإجراءات المتخذة للتصدى لهذه المشكلات.