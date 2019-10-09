شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات فى زراعة النواب بمواجهة المبيدات المغشوشة وفتح ملف التعاونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، مطالبات من النواب بوضع استراتيجية واضحة لزراعة المحاصيل ومواجهة المبيدات المغشوشة والتعاونيات.

وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أن التعاونيات، أصبحت بعيدة عن مشاكل الفلاح الحقيقة، مشيرا إلى ضرورة مراجعة دورها على أرض الواقع بحيث تساعد التعاونيات الفلاح في بيع المحصول وتوفير المستلزمات والأسمدة وغيرها، حتى يتفرغ الفلاح للزراعة بما يعود على البلاد بزيادة الانتاج.

وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش، بضرورة وجود استراتيجية واضحة لزراعة المحاصيل في مصر، تتضمن بيانات كاملة ودقيقة، حول حجم زراعة كل محصول وأنواعه وحجم المياه المستخدمة وما يتم استخدامه من أسمدة، بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات حقيقية، نستطيع من خلالها تحديد الكميات التي نستوردها من اى محصول.

وأشار النائب البدرى ضيف، إلى ضرورة التركيز على الأولويات وحسم الملفات الهامة للفلاح، وفى مقدمتها تسعير المحاصيل، وخاصة الأرز والقطن الذى يعانى منه الفلاح حاليا.

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كما طالب بتشديد العقوبة على مصانع بير السلم التي تصنع المبيدات المغشوشة، التي تضر بالمحصول والأرض والصحة العامة بشكل عام، وهو ما اتفق معه كل النواب.

ومن جانبه، طالب النائب محمود هيبة، بفتح ملفات التعاونيات، بهدف تفعيل خريطة ودور الجمعيات التعاونية، مطالبا بدعوتهم للجنة والوقوف على ما قدموه للفلاح وما سوف يقدمونه.

وقال النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة، إن الأزمة الحقيقية لدينا في قطاع الزراعة، هي غياب البيانات، مشيرا إلى أن البيانات التي يتم الإعلان عنها، هي نفس البيانات التي تم الإعلان عنها منذ سنوات، حيث ما يحدث هو مجرد نقل من الأوراق فقط، مطالبا باستراتيجية جديدة للتعامل مع مشكلات قطاع الزراعة، بناء على ارقام وبيانات حقيقية.