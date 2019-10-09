شكرا لقرائتكم خبر عن الخطة النهائية لعمل "إعلام البرلمان" فى الدور الخامس لتطوير القطاع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على نسخة من خطة عمل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، خلال دور الانعقاد الخامس، على القطاعات الثلاثة بالتوازى، إلى جانب دورها التشريعى، والذى توافقت عليها اللجنة فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب أسامة هيكل.

ويبدأ دور عمل اللجنة خلال الدور الخامس، بمناقشة مشروعى قانونى إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة المصرية، المُقدمين من الحكومة، ومناقشة المشروع الخاص بمنع التسلق فى المناطق الأثرية، بعد تكرار الوقائع مثل ما حدث من الشاب الدنماركى بتسلق الأهرامات، دون أى نص قانونى يجرم ذلك.

وفى سياق ملف الآثار، قال النائب أسامة هيكل، إن اللجنة ستتابع مستجدات العمل فى المناطق الأثرية التى لم يكتمل تطويرها، وستبحث مع الحكومة تخصيص أماكن أثرية تتناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وكذلك تطوير المناطق العشوائية المحيطة بالمواقع الأثرية.