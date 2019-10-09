شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة زراعة النواب فى 4 محاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الجديد.

وتضمنت خطة اللجنة عدد من المحاور تتعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات كما يلى:

1- تقييم مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومتابعة جهود الحكومة فى ملف الأحوزة العمرانية، ونتائج الزراعات المحمية، والية تحسين أراضى الدلتا، ومتابعة جهود المراكز البحثية في استباط أصناف جديدة.

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2- التعرف على أسباب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكى للفلاح، وكذلك دراسة ضرورة اعلان أسعار توريد الخاصلات الزراعية بصورة عادلة قبل موسم الزراعة، وأسباب عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حتى الآن، وكيفية تفعيل التكافل الزراعى لحماية المزارعين من مخاطر الإنتاج.

3- متابعة تنفيذ برامج التحصين ومقاومة الأمراض الفيروسية، للحفاظ على الثروة الحيوانية. ودراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين، وتطهير شبكات الرى وحول ملف التشريعات.

4- التوسع الرأسى، لزيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع في النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود.