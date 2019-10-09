شكرا لقرائتكم خبر عن رفع علم فلسطين بمجلس الوزراء استعدادا لجلسة المباحثات ثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع بمقر مجلس الوزراء العلم الفلسطينى، استعدادا لجلسة المباحثات المرتقبة بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره الفلسطينى الدكتور محمد اشتية، عصر اليوم الأربعاء، وترأسهما أيضا جلسة مباحثات موسعة يشارك فيها وفد وزارى رفيع المستوى من البلدين.

وتأتى زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى لمصر فى إطار الحرص المتبادل بين القيادة السياسية في البلدين علي تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين مصر وفلسطين فى شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.