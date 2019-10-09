المصرية لتجارة الأدوية تستهدف زيادة أرباحها 96% خلال العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تستهدف الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، زيادة أرباحها خلال العام المالي الجاري بنسبة 96% مقارنة بالعام المالي الماضي.

وقال الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصراوي، إن الشركة تستهدف زيادة أرباحها خلال العام المالي الجاري إلى 200 مليون جنيه، مقابل 102 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

كما تستهدف الشركة زيادة إيردات النشاط إلى نحو 10.6 مليار جنيه العام المالي الجاري، مقابل 9 مليارات جنيه العام الماضي، بحسب الطويل.

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وتحولت الشركة للربح خلال العام المالي الماضي، بقيمة 102 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل خسائر 278.7 مليون جنيه خسائر.

وتحولت الشركة المصرية لتجارة الأدوية للخسارة في العام المالي 2016 -2017، حيث بلغت صافي خسائرها نحو 602 مليون جنيه مقابل ربح بقيمة 136.7 مليون جنيه في العام المالي 2015-2016، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للشركة.

وكانت هذه الخسارة تتابع لتراجع أرباح الشركة من 189.3 مليون جنيه في 2014-2015، إلى 136.7 مليون جنيه، في 2015-2016، وهو العام السابق للخسارة.

وتعمل الشركة التابعة للشركة القابضة للأدوية في التجارة وتوزيع الأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والاستيراد والتصدير.