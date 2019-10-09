انطلاق جلسة النواب بمشاركة مدبولي وعبدالعاطي وشكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي، وميرا إبراهيم:

انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، بمشاركة رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري ووزير الري محمد عبدالعاطي، لإلقاء بيان مهم.

كان عبدالعال قد رفع جلسة الثلاثاء بعد أن استمرت لـ9 ساعات تضمنت استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حكوميا بعنوان (مصر تنطلق.. ويستمر العمل)، كشف عن الوضع الاقتصادي للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة في إصلاح هيكل الاقتصاد المصري، وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وما اعقبه من تعليقات لممثلي الهيئات البرلمانية والنواب.

كما تضمنت الاستماع إلى كلمات النواب والمناقشات على بيان الحكومة. وقال عبدالعال للنواب في نهاية كلمته: "أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري سيحضرون الجلسة العامة الأربعاء لإلقاء بيان مهم جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور".​