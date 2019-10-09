رئيس الحكومة النمساوية المكلّف يواصل مشاوراته للتوصل للائتلاف الحكومي الجديد

واصل رئيس حزب الشعب المكلف بتشكيل الحكومة النمساوية الجديدة سباستيان كورتس، اليوم /الأربعاء/ مشاوراته مع بقية الأحزاب للتوصل إلى أفضل شكل للائتلاف الحكومي المقبل في البلاد.

وأشارت مصادر حزبية نمساوية إلى أن كورتس التقى مع بيو مينل ريسينجر رئيس حزب نيوس ومع فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر والمرشح الأكبر للدخول كشريك في الائتلاف الحكومي الجديد.

ولفتت إلى أن مباحثات اليوم تأتي استكمالا لمحادثات أمس والتي التقى فيها كورتس مع باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب الاشتراكي ونوربرت هوفر رئيس حزب الحرية.

وذكرت المصادر أن المحادثات تتم وفقا للترتيب في قوة الأحزاب اعتمادا على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم 29 سبتمبر الماضي، لافتة إلى

وجود ثلاثة خيارات لتحالف حزب الشعب مع كل من من أحزاب الاشتراكي أو الحرية أو الخضر حتى يحصل على الأغلبية في البرلمان.وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة في 29 سبتمبر الماضي قد أسفرت عن فوز حزب الشعب بنحو 37 في المائة من أصوات الناخبين فيما حل الحزب الاشتراكي في المرتبة الثانية بفارق كبير حيث حصد 21 في المائة فقط من الأصوات فيما حصل حزب الحرية على 16 في المائة.