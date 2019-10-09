وزير الخارجية البحريني يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات مع بريطانيا

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بالمملكة المتحدة، وما تتميز به من حرص مشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأشاد آل خليفة - خلال لقائه المبعوث الخاص لرئيس
من جهته.. أكد المبعوث البريطاني اهتمام بلاده بتوطيد علاقات التعاون مع البحرين على كافة الأصعدة، مشيدًا بالمبادرات الهامة التي تنجزها المملكة في مجال نشر التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان ومن أهمها إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وغيرها من المبادرات التي تعكس إسهامات البحرين في ترسيخ قيم التعددية والحوار والتعايش بما يعود بالنفع على الجميع .. متمنيًا للمملكة دوام التقدم والرخاء.
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