حاتم المليكي: حملة القروي ستكون على 3 مستويات

قال حاتم المليكي، الناطق باسم المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، إنّ حملة مرشّحهم ستكون على 3 مستويات، المستوى الأول سيتعلق بالتنديد بوجود مرشّحهم في السجن، لأنّ منع شخص من القيام

بحملته للانتخابات الرئاسية تبقى سابقة في تاريخ دول العالم.

أما المستوى الثاني فيتمثل في حملة ميدانية والثالث في تقديم رؤية وبرنامج القروي.

أما بخصوص الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية مهما كانت النتيجية، أكّد الميليك أنّ الأمر يتعلّق بمبدأ وهو عدم التخلي عن الحقوق، لأنّ هذه الانتخابات غير نزيهة، وبالنسبة للتشريعية فإنّ ''قلب تونس'' سيتقدّم بالطعون التي يسمح بها القانون كغيره من الاحزاب السياسية خاصة بعد الاخبار المتداولة حول الخروقات المرصودة.