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فيديو.. تعليق أول أجنبية تستفيد من تأشيرة السياحة السعودية

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ظهرت أول سائحة تستفيد من خدمة التأشيرة ، في مقطع فيديو، علقت فيه على حصولها على تلك الخدمة.

جاء ظهور السائحة خلال معرض "جيتكس ٢٠١٩" في دبي، وأعربت السائحة عن سعادتها كونها الأولى التي تحصل على هذه الخدمة، مؤكدة أنها أول مرة تزور المملكة

العربية السعودية وأنها أحبت ذلك.

 

يذكر أن المملكة العربية السعودية فتحت أبوابها، يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضي ، لمواطني 49 دولة، للدخول إلى أراضيها من دون تأشيرة مسبقة ومنحهم تأشيرة سياحية.

 

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وأصدرت السعودية قرار إصدار التأشيرة

السياحية للدول، احتفالا باليوم العالمي للسياحة، والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، تزامنا مع الاحتفالات التي تقودها منظمة السياحة العالمية في نيودلهي بالهند، والغرض منه هذا العام هو تعزيز الوعي بين المجتمع العالمي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة، والإسهام الذي يمكن أن يقدمه القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

 

شاهد الفيديو:

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