رئيس نيجيريا يقدم للبرلمان مقترح ميزانية قياسية لعام 2020

قدم رئيس نيجيريا "محمد بخاري" الذي أعيد انتخابه في فبراير الماضي، اقتراحًا لميزانية قياسية للعام المالي الجديد (عام 2020) إلى البرلمان وذلك في سياق إقتصادي لايزال صعب للدولة الاواقعة في غرب أفريقيا.
وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم /الاربعاء/ أن الرئيس بخاري قدم ميزانية تاريخية بقيمة 8.33 مليار دولار (8.30 مليار يورو) بزيادة عن ميزانية
واوضح الراديو أن هذه الميزانية سيتم التصديق عليها من قبل البرلمان النيجيري والتي ستسغرق عدة أشهر.. مشيرًا إلى أن الرئيس بخاري أقر أمس /الثلاثاء/ أمام أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أن البيئة الاقتصادية في البلاد لاتزال صعبة.
يذكر أنه تم التصديق على الميزانية في شهر يونيو عام 2018 وفي شهر مايو الماضي عام 2019.
وكان قد تم إعادة انتخاب الرئيس بخاري في فبراير الماضي لولاية ثانية والذي يتولى السلطة منذ عام 2015، كما تعهد بزيادة النمو والذي لا يزال يبلغ نحو 2% في النصف الأول من عام 2019.
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