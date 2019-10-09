هيئة فلسطينية تحذر من تدهور الوضع الصحي لـ6 أسرى بسجون إسرائيل

حذر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، من تدهور الوضع الصحي للأسرى الستة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير أحمد غنام المضرب منذ 3 شهور، والأسير إسماعيل علي المضرب منذ 80 يوما والأسير طارق قعدان الذي تم تجديد اعتقاله الإداري لستة أشهر، إضافة لثلاثة أسرى مضربين منذ عشرة أيام.

وقال اللواء أبو بكر - في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأربعاء - إن الأسير سامر العربيد لا يزال في غيبوبة في مستشفى هداسا ومن المتوقع أن ترفع إدارة السجون المسكنات القوية قريبا، معربا عن أمله في أن يطرأ تحسن على حالته الصحية.

وأضاف أن إدارة سجون الاحتلال تواصل اعتقال الأسير سامي أبو دياك رغم

تردي وضعه الصحي.والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة ، بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنه يشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحوله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.