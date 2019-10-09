مقتل شرطي خلال اشتباكات مع متظاهرين في مالاوي

لقي شرطي في مالاوي مصرعه خلال اشتباكات وقعت بين الشرطة ومتظاهري المعارضة الذين كانوا يحاولون منع عقد اجتماع علني لرئيس البلاد "بيتر موثاريكا".

وأعلن الناطق الرسمي باسم شرطة مالاوي "جيمس كادادزيرا" - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم ألاربعاء/ - أن أعمال العنف اندلعت في مدينة "مسندوي" (وسط) غربي العاصمة "ليلونجوي، مما أسفر عن مقتل شرطي على أيدي محتجين ومجرمين.

وقال شاهد عيان إن هذه الحوادث اندلعت عندما ألقت شرطة مالاوي قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين .

وكان الرئيس قد دعا في اجتماعه العلني الأول منذ إعادة انتخابه والذي عقد أمس /الثلاثاء/ إلى وضع حد للعنف قائلا "إن مالاوي بلد الجميع ولا يجب حرقها، كما حث الشعب على إعادة بنائها للمضي قدما. اليوم ألاربعاء/ - أن أعمال العنف اندلعت في مدينة "مسندوي" (وسط) غربي العاصمة "ليلونجوي، مما أسفر عن مقتل شرطي على أيدي محتجين ومجرمين.وقال شاهد عيان إن هذه الحوادث اندلعت عندما ألقت شرطة مالاوي قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين .وكان الرئيس قد دعا في اجتماعه العلني الأول منذ إعادة انتخابه والذي عقد أمس /الثلاثاء/ إلى وضع حد للعنف قائلا "إن مالاوي بلد الجميع ولا يجب حرقها، كما حث الشعب على إعادة بنائها للمضي قدما.

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