ألمانيا تصادق على حزمة إجراءات من أجل حماية المناخ

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على حزمة إجراءات مثيرة للجدل لحماية المناخ.

ويدور ما يعرف باسم "برنامج حماية المناخ" حول مشروعات محددة، تعتزم ألمانيا من خلالها تحقيق أهدافها لحماية المناخ بحلول عام 2030.

كما وافقت الحكومة على قانون حماية المناخ، الذي سيجرى من خلاله تطبيق إجراءات مكافحة احترار الأرض ومراقبة تنفيذ أهداف حماية المناخ.

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ويحدد القانون على سبيل المثال مسؤولية بعض الوزراء في تحقيق أهداف حماية المناخ السنوية في قطاعاتهم.

وسيتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) على القانون المثير للجدل حتى يصبح ساري المفعول.

وتسعى ألمانيا إلى خفض انبعاثاتها الكربونية بحلول عام 2030 بنسبة 55% مقارنة بنسبتها عام 1990. وحتى منتصف هذا القرن من المقرر أن تصبح ألمانيا محايدة مناخياً.