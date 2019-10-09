السلطة الفلسطينية تطلب دعماً دولياً لإجراء الانتخابات البرلمانية في القدس

طلبت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، دعماً دولياً لإجراء الانتخابات البرلمانية والضغط على إسرائيل لتجنب تعطيلها في شرق القدس.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إنها عمّمت على سفارات فلسطين للتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني في الدول المضيفة لشرح أبعاد وأهمية الدعوة لإجراء الانتخابات العامة.

وذكرت الوزارة أنها طالبت الجهات الدولية بدعم وإسناد الانتخابات الفلسطينية وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أية محاولة لتعطيل الانتخابات أو عرقلتها خاصة في شرق القدس.

وأكدت أن إعلان الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة (نهاية الشهر الماضي) الدعوة للانتخابات العامة "يُعبّر عن التمسك بالحق الطبيعي للشعب الفلسطيني صاحب السيادة والسلطة في انتخاب ممثليه".

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وكلّف عباس أول من أمس الاثنين، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية يتبعها بعد أشهر الانتخابات الرئاسية.

وتتصاعد المطالب في الأوساط الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات كمخرج من استمرار الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 بعد فشل سلسلة تفاهمات للمصالحة.