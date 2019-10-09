مستوطنون يهاجمون ممتلكات فلسطينية والاحتلال يعتقل 5 شبان من الضفة

هاجم مستوطنون فجر، اليوم الأربعاء، مركبات الفلسطينيين بالحجارة على طريق رام الله - نابلس.. فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 شبان فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ووفقاً لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس فإن عدداً من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة قرب قرية اللبن ما تسبب بأضرار لعدد منها.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، 3 شبان من الضفة الغربية حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً (72 عاماً ) من حي فرش الهوى بمدينة الخليل واقتادته لمعسكر "عوفر" المقام غرب مدينة رام الله و هو أسير محرر أمضى ما يزيد عن عشر سنوات في سجون الاحتلال.

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وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية في محيط المسجد الإبراهيمي، وعلى الطرق المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين عقب إغلاقها المسجد وطرد الموظفين والمصلين من داخله، بدعوى تأمين احتفالات المستوطنين بما يسمى "يوم الغفران".

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وفي القدس اعتقلت شرطة الاحتلال شابين من بلدة سلوان كما تم التحقيق مع صحفيتين لتوثيقهما انتهاكاته في المسجد الأقصى إضافة إلى معلمتين مقدسيتين لتسليمهن قرارات منع السفر.