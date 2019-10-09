قوات سوريا الديمقراطية تناشد المجتمع الدولي منع الهجوم التركي

طالبت قوات سوريا الديموقراطية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتصدي للهجوم التركي الوشيك.

وشددت القوات، في بيان خلال مؤتمر صحفي، «لن نستهدف الدولة التركية، ولكن إذا أصرت على احتلال أراضينا فإننا سندافع عنها وسنصد الهجوم التركي».

وطالبت القوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتصدي للهجوم.

واعتبرت القوات، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية أبرز مكون فيها، أن تركيا تسعى لإطالة عمر الجماعات المتطرفة مثل، داعش، مؤكدة وجود أدلة متعددة على دعم تركيا لمثل هذه الجماعات.

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وأعلنت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» في وقت سابق اليوم، النفير العام في مناطق سيطرتها للتصدي للهجوم.

وحملت الإدارة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وكافة الدول والمؤسسات صاحبة القرار والتأثير في الشأن السوري «كامل المسؤولية الأخلاقية والوجدانية عن أي كارثة إنسانية تلحق» بسكان المنطقة.