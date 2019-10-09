كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم "تنازل كبير" بشأن صفقة خروج بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة التايمز اليوم الاربعاء، أن الاتحاد الاوروبي مستعد لتقديم "تنازل كبير" بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من خلال تقديم آلية للجمعية الايرلندية الشمالية لترك ما يسمى بدعم جديد بعد عدة سنوات..

ووصلت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن رحيل بريطانيا إلى طريق مسدود بشأن الدعامة، وهي بوليصة تأمين لمنع العودة إلى الحدود القاسية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي إذا كانت الصفقة التجارية المستقبلية أقل من الإبقاء عليها الحدود مفتوحة.

ويقول جونسون إنه يريد إزالة ما أسماه "الدعم غير الديمقراطي" واقترح استبداله باقتراح أن تظل أيرلندا الشمالية خاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تتم عمليات الفحص الجمركي بعيدًا عن الحدود، وأن جمعية إيرلندا الشمالية "ستورمونت" سيكون لديها الحق في التصويت على الترتيبات.

ولكن مخاوف بروكسل من منح "موافقة" إيرلندا الشمالية ستمنح حلفاء جونسون، الحزب الديمقراطي الاتحادي، حق النقض.

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والفكرة الجديدة، ستكون نسخة معدلة من مبدأ الموافقة وفقًا لصحيفة التايمز.

ونقلًا عن مصادر دبلوماسية قريبة من المحادثات، قالت التايمز أن الحكومات الأوروبية مستعدة "للتنازل عن الإلغاء الأحادي لمعاهدة الانسحاب من قبل ستورمونت بعد فترة من الزمن. ولقد تم طرح تاريخ 2025، طالما وافق كلا المجتمعين على ذلك.

ونقلت صحيفة التايمز عن مصدر أوروبي قوله: "أن منطقة الهبوط بناءً على الموافقة يمكن أن تشكل الأغلبية المزدوجة داخل ستورمونت للمغادرة، وليس الاستمرار في الترتيبات بعد مرور عشر سنوات".

