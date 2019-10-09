كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات في بروكسل للمطالبة بتصويت جديد علي البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مجموعة من النشطاء المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي احتجاجًا في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل مطالبين الاتحاد الأوروبي برفض مقترحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن خروج بلاده المزمع من الكتلة.

وسط شعارات مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهتافات "أوقفوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، تجمع بضع عشرات من المحتجين من بريطانيا وإيطاليا أمام مبنى بيرلايمونت مع استمرار المحادثات بين المسؤولين الأوروبيين والبريطانيين بهدف تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال إيمانويل همينجز، وهو بريطاني يبلغ من العمر 45 عامًا من منطقة ويست ميدلاندز، لوكالة أسوشيتيد برس: "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يقول إن مقترحات جونسون لا معنى لها ولا ينبغي متابعتها. الأمر برمته هراء".

يطالب النشطاء بإجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال هيمنغز "نحن نمثل أكثر من الناس الذين صوتوا بالاستفتاء الأصلي، والآن نريد استفتاء على الواقع الفعلي."

سوف يجتمع ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، مع مبعوث المملكة المتحدة لبريكسيت ستيفن باركلي يوم الخميس، حيث يقول الجانبان إن فرص التوصل إلى اتفاق انفصال تبدو ضئيلة بشكل متزايد.

يجتمع مفاوضو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على المستوى الفني هذا الأسبوع، وتأتي زيارة باركلي في أعقاب سلسلة من التصريحات الحادة من الجانبين حول حالة العلاقات.

قال الاتحاد الأوروبي إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحتاج إلى مقترحات عملية بحلول نهاية الأسبوع إذا كان هناك أي فرصة لتحقيق انفراجة في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر.

كما اوضح رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في محاولة لتأمين صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال فارادخار لمحطة (آر تي إي) الإيرلندية في وقت متأخر يوم الثلاثاء "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية تأمين اتفاق بحلول الأسبوع المقبل بصراحة تامة.. في الأساس ما قامت به المملكة المتحدة هو التنصل من الصفقة التي تفاوضنا بشانها مع حكومة رئيسة الوزراء (تيريزا ماي) على مدى عامين "

تتناقض التعليقات مع مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال يوم الثلاثاء إن عناد الاتحاد الأوروبي قد أدى إلى انهيار المفاوضات.

هدد جونسون بالمغادرة دون تسوية تفاوضية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 31 أكتوبر. ذكرت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الأربعاء أنه يهدد خمسة وزراء في مجلس الوزراء بالاستقالة إذا وصل الأمر إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

خاطب رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بغضب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة قائلا ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس "لعبة إلقاء لوم غبية" وسأله مباشرة أين يريد أن يأخذ المفاوضات المتدهورة بشكل سريع.

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بعد أن قدم داونينج ستريت رد فعل سلبي للغاية على مكالمة هاتفية بين جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سرعان ما رد تاسك ان محادثات بريطانيا والاتحاد الأوروبي لم تكن تتعلق بالقاء اللوم إذا كان الانفصال سيكون خروج بدون اتفاق فوضويًا ومكلفا.

غرد تاسك مخاطبا جونسون: "الفوز في لعبة إلقاء اللوم الغبية ليس هو الأمر الذي على المحك، الأمر الذي على المحك هو مستقبل أوروبا والمملكة المتحدة ".

قالت الحكومة البريطانية، إنها لا تزال تأمل في إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تصاعد الكآبة على الجانبين حول فرص النجاح.

طالب زعماء الاتحاد الأوروبي بمزيد من "الواقعية" من بريطانيا ردًا على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي اقترحها رئيس الوزراء بوريس جونسون. وتقول الكتلة إن المقترحات لا تفي بالتزام المملكة المتحدة بحدود خالية من الاحتكاك بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي سيقيم بحلول يوم الجمعة ما إذا كانت الصفقة ممكنة.

تقول الحكومة البريطانية إن المملكة المتحدة ستغادر يوم 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة انفصال، وتتخذ خطوات لتقليل عواقب الخروج بدون صفقة.

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعهده بإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي لبريكسيت، في تناقض واضح لتعهد الحكومة في المحكمة قبل أيام بطلب التمديد إذا لم يكن هناك اتفاق انسحاب.

كتب بوريس جونسون في جريدتي ذي صن اون صنداي وصنداي اكسبرس "سنقوم بحزم حقائبنا والخروج في يوم 31 أكتوبر".

"السؤال الوحيد هو هل ستساعدنا بروكسل للتوصل لاتفاق يوافق عليه الطرفان أم أننا سنضطر إلى الخروج من تلقاء أنفسنا؟

تتماشى تصريحات جونسون مع تأكيداته السابقة المتكررة عند سؤاله حول ما إذا كانت بريطانيا ستغادر دون اتفاق، إذا لم تستطع إنهاء اتفاق الانفصال مع الكتلة،. لكنهم على خلاف مع وثيقة الحكومة البريطانية التي استشهدت بها محكمة اسكتلندية يوم الجمعة تشير إلى أن جونسون يعتزم الامتثال لقانون أصدره البرلمان هذا الشهر يطالب رئيس الوزراء بطلب التأخير في حالة عدم وجود اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19أكتوبر.

ليس من الواضح كيف ستعمل الحكومة على حل الاختلاف بين موقف جونسون العام والموقف المتخذ في المحكمة.

بدا أن مقالة جونسون تهدف إلى زيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي للموافقة على آخر مقترحاته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع اقتراب الموعد النهائي. وحث مفاوضي الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى الجانب البريطاني للاتفاق على صفقة يمكن أن يدعمها البرلمان في المملكة المتحدة.

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