كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة من رئيس إقليم كردستان السابق إلى ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال فيه، إن "الأكراد حصلوا على أموال وسلاح مقابل تعاونهم مع الولايات المتحدة، في محاربة تنظيم داعش في سوريا".

وقال بارزاني، على تويتر: "عزيزي الرئيس ترامب، الرجاء العلم أن شعب كردستان لطالما طالب بحقوقه العادلة، وقوات البيشمركة هزمت داعش، وتشكل جزءاً فعالاً من التحالف الدولي ضد الإرهاب".

وأضاف "دماء الأكراد أكثر قيمة من المال والأسلحة".

وكان ترامب كتب في تغريدة، رداً على اتهامات أكراد سوريا للولايات المتحدة بالتنكر لالتزاماتها تجاههم "الأكراد حاربوا معنا تنظيم داعش، لكنهم حصلوا على كميات ضخمة من الأموال والسلاح مقابل ذلك".

كشفت قوات سوريا الديقراطية، اليوم الأربعاء، عن أدلة كثيرة حول أدلة متعددة على دعم تركيا لتنظيم داعش الإرهابي.

كما طالبت القوات الكردية في مؤتمر صحافي لها عقدته من الحسكة في سوريا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتصدي للهجوم التركي المرتقب.

كذلك ناشدت العالم أجمع والمنظمات الإنسانية لمواجهة هذا الهجوم الذي يهدد بكارثة إنسانية، واتخاذ موقف ضد تركيا، بحسب تعبيرها.

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وأكدت القوات أنها لن تستهدف الدولة التركية، لكنها مستعدة لصد أي هجوم تركي تبادر به أنقرة.

أيضا أشارت إلى أن تركيا تسعى إلى "احتلال أرض الأكراد والاعتداء على الشعب"، بحسب البيان.

"النفير العام"

يذكر أن الإدارة الذاتية الكردية شمال سوريا أعلنت، الأربعاء، النفير العام شمال البلاد لمدة 3 أيام، وذلك بعد أن أكدت أنقرة، فجر الأربعاء، أن العملية العسكرية شمال سوريا ستبدأ خلال ساعات.

في التفاصيل، أعلنت الإدارة الذاتية حالة النفير العام لمدة 3 أيام في شمال وشرق سوريا، كما أهابت بكافة إداراتها ومؤسساتها التوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية من أجل مواجهة القوات التركية.

كذلك قالت الإدارة الذاتية إنها تحمل الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، وكافة الدول والمؤسسات صاحبة القرار والتأثير في الشأن السوري كامل المسؤولية الأخلاقية والوجدانية عن أي كارثة إنسانية تلحق بشعبها في شمال وشرق سوريا، بحسب البيان.



