كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير للأمم المتحدة: الغارات الأمريكية على معامل المخدرات الأفغانية غير قانونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تقرير للامم المتحدة اليوم الاربعاء إن الغارات الجوية الامريكية على مختبرات المخدرات المزعومة التابعة لطالبان في افغانستان في مايو، أسفرت عن مقتل وإصابة 39 مدنيا على الاقل بينهم 14 طفلا وانتهاك القانون الانساني الدولي حيث كان الضحايا من غير المقاتلين.

وأصدرت القوات الأمريكية-أفغانستان (USFOR-A) بيانًا رفضت فيه تقرير الأمم المتحدة وأكدت أنه لم تقع إصابات.

وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير مشترك إن الغارات الجوية في 5 مايو، أصابت أكثر من 60 موقعًا في مقاطعتي فرح ونمروز الغربية المتاخمة لإيران.

وإلى جانب 39 ضحية مؤكدة، قال أن محققي الأمم المتحدة يعملون على التحقق من التقارير الموثوقة عن 37 ضحية على الأقل من المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت البعثة: "قدرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أن الموظفين العاملين داخل مرافق إنتاج المخدرات لم تكن تؤدي وظائف قتالية. وبالتالي، كان يحق لهم الحصول على الحماية من الهجوم، وكان بإمكانهم فقط أن يفقدوا هذه الحماية إذا كانوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية ولأجل هذا الوقت ".

ومنذ أواخر عام 2017، هاجمت القوات الأمريكية مواقع يُعتقد أنها تُستخدم في معالجة المخدرات كجزء من الجهود المبذولة لقطع الأموال عن جماعة طالبان المتشددة.

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وخلص التقرير إلى أن المنشآت التي تساعد في تمويل الأطراف المتورطة في الحرب تعتبر أهدافًا مدنية بموجب القانون الإنساني الدولي، وبالتالي فإن معامل المخدرات وعمالها أهداف غير قانونية.

واعترض بيان القوات الأمريكية على نتائج التقارير والتحليل القانوني والمنهجية التي استخدمتها الأمم المتحدة.

وقالت القوات الأمريكية، أن التقييمات التي أجرتها القوات الأمريكية والأفغان والتي أجريت بعد الضربات حددت عدم وقوع وفيات أو إصابات للمدنيين.

وقال البيان: "USFOR - A تقاتل في بيئة معقدة ضد أولئك الذين يقتلون ويختبئون عن عمد خلف المدنيين، وكذلك يستخدمون مزاعم غير شريفة عن الخسائر غير المقاتلة كأسلحة دعاية".

وقال روح الله أحمدزاي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، أن منع وقوع إصابات بين المدنيين يمثل أولوية، ولكن عندما يحدث ذلك، فإن ذلك يرجع إلى قيام طالبان بإيواء المدنيين، مضيفًا أنه لم يكن يتحدث عن هذا الوضع بالتحديد.

