كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الروسي: يجب الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" اليوم الاربعاء: "إنه يجب الحفاظ على وحدة أراضي سوريا في الوقت الذي تستعد فيه القوات التركية لدخول البلاد.

وصرح للصحفيين خلال زيارة إلى كازاخستان عقب انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية بأن الإجراءات الأمريكية في المنطقة متناقضة، وتحث روسيا على الحوار بين دمشق والأكراد السوريين.

وقال مدير الاتصالات اليوم الأربعاء: "أن القوات التركية ستعبر سوريا "قريبًا".

ونقلت محطة (ان.تي.في) التلفزيونية عن وزير الدفاع "هولوسي اكار" قوله اليوم الاربعاء: "أن استعدادات تركيا ونشرها لشن هجومها العسكري المخطط له في شمال شرق سوريا مستمر".

وفي وقت سابق، قال أحد مساعدي الرئيس رجب طيب أردوغان: "أن القوات التركية وحلفاءها من المتمردين السوريين سيعبرون الحدود السورية "بعد فترة وجيزة" بعد انسحاب القوات الأمريكية من الطريق للتوغل.

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ودعا الرئيس الإيراني "حسن روحاني" تركيا إلى التحلي بضبط النفس وتجنب القيام بعمل عسكري في شمال سوريا وقال أن القوات الأمريكية يجب أن تغادر المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن روحاني قوله: "نعتقد أنه يجب تبني طريق صحيح لإزالة هذه المخاوف، ويجب على القوات الأمريكية مغادرة المنطقة، ويجب أن يدعم الأكراد في سوريا الجيش السوري".

وأضاف: "تركيا قلقة بحق بشأن حدودها الجنوبية



والقوات التركية تستعد لدخول شمال سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية المفاجئ.

