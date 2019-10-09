كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية تستضيف مؤتمر تحويل التعليم في الوطن العربي للتعلم لغرض الابتكار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأنه سيتم عقد المؤتمر السنوي الحادي عشر للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم تحت عنوان ”تحويل التعليم في الوطن العربي من التعليم إلى التعلم لغرض الابتكار”، وذلك برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبتنظيم مشترك بين اللأمانة العامة (إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) ومجموعة طلال أبو غزالة.

وأشارت “أبو غزالة” إلى الموضوعات الهامة التي سيناقشها المؤتمر والتي ستشمل التعليم المعرفي في الألفية الثالثة، وواقع الابتكار والجودة في التعليم العربي، والتأهيل المهني والتطبيقي للطلاب خلال مراحل الدراسة، بالإضافة إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم، وذلك في إطار اهتمام الأمانة العامة بالنهوض بالتعليم في الوطن العربي، وتوسيع رقعة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة بمنظومة التعليم في الوطن العربي.

وأضافت أن المؤتمر يشارك به عدد من وزراء التعليم العرب وممثليهم وكبار المسؤولين والعدد من صٌناع القرار، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وعدد من رؤساء الجامعات العربية وعمداء مختلف الكليات، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وطلاب وباحثين من مختلف الجامعات العربية.

واختتمت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة حديثها بأن جامعة الدول العربية تحمل على عاتقها العديد من قضايا الوطن العربي، ويعد التعليم القضية الأهم والأولى بالرعاية والاهتمام ولذلك سنستمر في دعم هذا الجانب حتى نستطيع من خلال إحداث الفارق لرفع شأن وطننا العربي.