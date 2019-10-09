كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ناريندرا مودي" يستضيف الرئيس الصيني في قمة العلاقات المتوترة من كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الاربعاء: "أن رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" سيرحب بالرئيس الصيني شي جين بينج في قمة غير رسمية هذا الاسبوع".

ويهدف الاجتماع الذي عقد في مدينة تشيناي بجنوب الهند يومي 11 و12 أكتوبر إلى تعزيز العلاقة التي أقامها الزعماء عندما التقوا في مدينة ووهان الصينية العام الماضي للمساعدة في استقرار العلاقات بعد مواجهة في قسم آخر متنازع عليه من حدودهم الطويلة، بعيدة كل البعد عن كشمير.

ولكن قرار الهند في أغسطس بسحب الوضع الخاص لكشمير أثار إدانة شديدة من باكستان وحليفتها القديمة، الصين، التي أحالت الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.

وقالت الوزارة الهندية في بيان: "أن قمة شيناي غير الرسمية المقبلة ستتيح الفرصة للزعيمين لمواصلة مناقشاتهما حول القضايا الشاملة ذات الأهمية الثنائية والإقليمية والعالمية وتبادل وجهات النظر حول تعميق شراكة تنمية التعاون الوثيق بين الهند والصين."

وتقول الهند: "أن إبطالها للوضع الخاص لكشمير ذات الأغلبية المسلمة، والذي صاحبته حملة أمنية على المعارضة من قبل قوات الأمن، هو مسألة داخلية تهدف إلى تطوير أراضي الهيمالايا، التي تطالب بها باكستان أيضًا بسرعة أكبر.

وقالت الصين، التي انتقدتها الولايات المتحدة بسبب معاملتها لأفراد الأقليات العرقية المسلمة: "إنها تعتقد أن الهند وباكستان يجب عليهما الامتناع عن اتخاذ إجراءات من جانب واحد في كشمير، وأعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان هناك. ولقد رفضت الهند تلك المخاوف.

وقال مصدر حكومي: "أن الهند ستوضح أن أي تغيير في ولاية جامو وكشمير يعد شأنًا داخليًا إذا كان الجانب الصيني سيثير الأمر في المحادثات".

وقال "سريكانث كوندبالي" أستاذ الدراسات الصينية في جامعة جواهرلال نهرو في نيودلهي: "إنه من المهم للجيران المسلحين نوويًا أن يستقروا في العلاقات لأن كلاهما يتناول القضايا المحلية والإقليمية".

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وقال أيضًا: "الاجتماع غير الرسمي الثاني على هذا النحو مهم بالنظر إلى هذه الإشارات المشؤومة على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية".

وقالت وزارة الخارجية النيبالية: "أن شي سيقوم بزيارة دولة لنيبال في نهاية زيارته للهند، وهي الأولى لرئيس صيني منذ 22 عامًا.

وعمقت الصين علاقاتها مع جيران الهند، حيث أقامت الموانئ ومحطات الطاقة في قوس يمتد من بنغلاديش إلى سريلانكا وباكستان كجزء من خطة الطاقة والبنية التحتية الكبرى للحزام والطريق.

وقبل زيارة شي إلى الهند، دعت الصين رئيس وزراء باكستان عمران خان لإجراء محادثات. قال رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" يوم الثلاثاء أثناء لقائه مع خانك: "أن الصين تدعم باكستان في الحفاظ على سيادتها المستقلة ووحدة أراضيها".

وتنقسم منطقة الهيمالايا في كشمير بين الهند وباكستان والصين الهند تحكم وادي كشمير المكتظ بالسكان والمنطقة التي يسيطر عليها الهندوس حول مدينة جامو، بينما تسيطر باكستان على إسفين من الأراضي في الغرب، والصين تحتفظ بمنطقة مرتفعة على ارتفاع منخفض في الشمال.

وتطالب الهند والصين أيضًا بأراضي على بعد آلاف الأميال إلى الشرق على طول جبال الهيمالايا، حيث قاتلا حدودًا قصيرة في عام 1962.

وفي السنوات الأخيرة، اقتربت الهند من الولايات المتحدة، حيث أقامت معها علاقات عسكرية أوثق.

وخلال زيارة شي، من المتوقع أن يثير مودي قضايا اقتصادية، بما في ذلك عجز الهند التجاري البالغ 53 مليار دولار مع الصين في 201819، وتواجد أصغر للشركات الهندية في الصين مقارنة بحالات الاقتصادات الكبرى الأخرى.